Im Vergleich zum eingängigeren Vorgänger schaltet die Band um Sänger und Gitarrist Jeppe Kjellberg auf »Through The Walls« einen Gang zurück. Anstatt verbissen nach dem nächsten großen Pop-Entwurf zu suchen, geben WhoMadeWho ihren neuen Songs alle Zeit der Welt, um sich zu entfalten. Hypnotisch flackernde Tracks wie »Neighbourhood« oder »Keep On« stehen dabei exemplarisch für ein überwiegend kontemplativ-atmosphärisches Werk, das sich mit jedem Hören mehr erschließt. Dabei birgt das detailverliebt produzierte und experimentierfreudige »Through The Walls« aber auch einige Überraschungen.Während die zweite Single »Dynasty« mit einem groovigen Disco-Beat aufwartet, schält sich im eigentlich düsteren »Surfing On A Stone« plötzlich der besänftigende Klang einer Akustik-Gitarre heraus. Auch wenn WhoMadeWho nicht darauf abgezielt haben, wirft das mittlerweile sechste Studioalbum der Kopenhagener mit dem Titelstück trotzdem einen glasklaren Hit ab. Wer aber nach weiteren Dancefloor-Smashern sucht, wird nicht fündig werden. Wer sich dagegen Zeit nimmt und genau hinhört, den belohnen WhoMadeWho mit einer großartigen Platte.