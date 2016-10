Das einzige Problem mit dem Whitney zu kämpfen haben, ist, dass sie auf der auf der tiefen Bühne des Blue Shells nicht gesehen werden. Ansonsten überzeugt das Chicagoer Sextett auf ganzer Linie.

26.10.2016, Köln, Blue Shell



»Bitte gebt eure Jacken an der Garderobe ab, es wird sehr voll«, begrüßt die Dame an der Ticketkontrolle des Blue Shell die Besucher des heutigen Abends. Und sie hat recht: Der kleine Live-Club platzt aus allen Nähten. Auch nur annähernd in Sichtweite der Bühne zu kommen, ist kaum mehr möglich, ohne seine gute Erziehung zu vergessen. Dass das vor allem im Blue Shell mit seiner flachen Bühne ein Problem darstellt, ist auch Julien Ehrlich – seines Zeichens Sänger und Drummer von Whitney – nicht entgangen. So kündigt er als Reaktion auf die schlechte Sicht auf den außergewöhnlich guten Support-Act Julia Jacklin an: »I wanna try sing standing for the first time«.



Diese Ankündigung macht der charismatische Frontmann beim dritten Song »Polly« tatsächlich wahr, auch wenn ihm nicht ganz wohl dabei zu sein scheint: »I’m really leaving the comfort zone now«. Das bleibt aber tatsächlich der einzige Moment, in dem große Teile des Publikums das Ex-Smith Westerns-Mitglied zu sehen bekommen. Ansonsten müssen sich die äußerst gütigen und gut gelaunten Besucher komplett auf ihr Gehör verlassen. Was dem Konzert aber glücklicherweise nicht abträglich ist – ganz im Gegenteil.

Denn Whitney muss man die Spielfreude nicht unbedingt ansehen, um sie mitzubekommen. Das Sextett – zwei Gitarren, Keyboard, Bass, Trompete und eben Schlagzeug – bringt ihren beschwingten und manchmal auch swingenden Indie-Pop mit Soul-Einschlag so federleicht und abwechslungsreich auf die Bühne, dass man sich wahlweise im Intro einer 1970er-Sitcom (»Follow«), im 1940er-Jazz Club (»Red Moon«) oder auf der klischeebehafteten sommerlichen Blumenwiese (großartig: »Golden Days«) wähnt. Bei diesem Gefühlsritt wird das nahezu komplette Debütalbum »Light Upon The Lake« noch durch zwei sich geschmeidig einfügende Cover (Bob Dylans »Tonight I’ll Be Staying Here With You« und NRBQs »Magnet«) wunderbar ergänzt.



Und so bleibt tatsächlich als einziger, kleiner Wehrmutstropfen, dass das ausverkaufte Konzert nicht doch in einen Club mit höherer Bühne verlegt wurde – wie beispielsweise in Kopenhagen, wo Whitney im November vor 1.500 Leuten spielen werden. In Anbetracht dessen und der überzeugenden musikalischen Darbietung überwiegt aber die Freude, im Blue Shell dabei gewesen zu sein. Es war vermutlich die letzte Chance, diese sympathischen Jungs in so kleinem Rahmen sehen oder hören zu können.

Whitney