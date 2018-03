28.02.2018, Hamburg, Turmzimmer, Uebel & Gefährlich



Die Köpfe im Publikum drehen sich suchend herum. Verwirrte Gesichter, neugierige Blicke. Während Fritz Brückner mit einem Fagott und Christian Kuhr am Schlagzeug auf der Bühne einen mystischen Klangteppich erzeugen, ertönt ein Schlagen mitten aus dem Publikum, das zunächst keiner zuordnen kann. Dann entdeckt man Sänger Joe Haege, der zwischen den Menschen mit einer Rassel an die Wand schlägt, um dann zu seinen Bandkollegen zu springen. Die sowieso schon nicht besonders große Bühne des Turmzimmers wirkt fast winzig und überfrachtet – zu dritt füllt das Trio White Wine sie mit zahlreichen konstruierten Beat- und Soundmaschinen vollständig aus.



»Costume« steht plakativ auf Kuhrs Brust. White Wine präsentieren sich einheitlich in gelben Trikots und spielen mit den Konventionen klassischer Bandstereotypen. Was das Publikum geboten bekommt, ist alles andere als ein reines Konzert; es ist Performance, Soundexperiment und Show. Teil dessen sind Kostümwechsel auf der Bühne und Tänze im Publikum zu hypnotischen Klängen, denn eines hat Haege nicht: Scheu vor Körperkontakt. Das Publikum wird eingebunden und dadurch selbst Teil der Show. Gemeinsam werden Bänder durch den ganzen Raum gerollt und es wird zwischen den am Boden drapierten, blinkenden Lichterketten getanzt. Der dunkle Raum wird dadurch immer wieder Sekunden lang erhellt, es herrscht eine intensiv-aufmerksame Atmosphäre.



Auch wenn die Musik zwischen Stoner Rock, Kammerpop und Indie mit zahlreichen Dissonanzen psychedelisch wirkt, scheint kein Einfluss weißen Weins oder anderer Substanzen vorhanden zu sein: »This will be the first time I’m sober at the end of a tour«, schwört Haeger und hofft gleichzeitig, das seine Stimme die letzten Lieder auf dem Abschlusskonzert noch übersteht.



Die in Leipzig ansässige Band einzuordnen, will nicht so ganz gelingen. Man schwankt zwischen Furcht und Bewunderung, Verwirrung und Genugtuung. Aber genau das möchten White Wine vermutlich bewirken. Publikumserwartungen sollen durchbrochen und dadurch ein Konzerterlebnis erschaffen werden, das zum Nachdenken anregt und gleichzeitig Spaß macht. So bedankt sich Haeger beim partizipierenden Publikum mit den Worten: »Hamburg I can’t thank you enough for being here it’s such a nice end of the tour« und gibt noch eine letzte Botschaft mit auf den Weg: »Life is complicated and a fucking mess so I wish you all the best«.