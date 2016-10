Die White Lies sind eigentlich wie McDonald’s: Das Angebot ist immer das gleiche, sie sind leicht zugänglich, man hat regelmäßig Lust drauf, aber manchmal reicht auch schon der Gedanke daran völlig aus. Nicht zu fassen, dass das vierte Album von der Band komplett allein aufgenommen, produziert und finanziert wurde. Als hätten die drei es nie anders gemacht, als hätten sie nie jemand anderen gebraucht. Denn »Friends« ist wieder so ein typisches White-Lies-Menü mit bekannten Zutaten: Tragende Hymnenbrötchen mit fettem Synthie-Fleisch, fader Textgurke, die man auch weglassen kann, und die wie Cola aufputschende Stimme von Harry McVeigh.Dass »Take It Out On Me« die erste Single ist, war klar, schließlich ist es erneut so ein White-Lies-Song, zu dem man nachts irgendwo in irgendeinem Zustand aufwachen und sofort mitsingen kann. Sonstige eingängige Anwärter für den Posten: »Morning In L.A.«, »Summer Didn’t Change A Thing« und »Hold Back Your Love«. Das letztgenannte Stück hätte auch als Titel der Platte gepasst, denn die Texte handeln oft vom Zögern in der Liebe: »I want to feel it all, but don’t want to lose it«, »I wake up lonely and I don’t know why«, »We just play along, come on, come on«. So was halt. Deswegen hat die Band vermutlich auch den Ball flach gehalten und auf der Platte keine allzu großen Experimente versucht. Der Kitschsiedepunkt ist beim Titelsong leider auch erreicht. Die nächsten White-Lies-Häppchen reichen dann auch in drei Jahren.