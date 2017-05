Das Kosmonaut Festival in Chemnitz feiert am 16. und 17. Juni seinen fünften Geburtstag mit Annenmaykantereit Deickind und vielen mehr und lädt herzlich zum mitfeiern ein. Jetzt ist auch wieder das traditionelle Wettbüro des Festivals eröffnet, in dem ihr auf den geheimen Headliner tippen könnt. Zu gewinnen gibt es nichts Geringeres als ein eigenes Konzert von Kraftklub zum Geburtstag.