Gerade fängt zwar erst der Winter so richtig an, aber mit den neuen Bestätigungen vom Melt Festival gibt es jetzt schon mal eine ordentliche Portion Vorfreude auf den kommenden Sommer. Mit Fever Ray kommt 2018 eine alte Bekannte nach Ferropolis zurück. Ihre aufwühlende und experimentelle Neuschöpfung »Plunge« hat die Schwedin Karin Dreijer natürlich mit dabei. Sie ergänzt die bisherigen Headliner The xx und Florence & The Machine Die genreübergreifende Mischung, die das Melt Festival so besonders macht, widmet sich 2018 auch den neuen und vor allem elektronischen Strömungen des HipHop. Die direkt aus dem Odd Future-Kosmos entsprungenen The Internet statten dem Festival einen Besuch ab. Auch die Produzenten-Combo Badbadnotgood wird am Start sein und mit ihrem Mix aus R&B, Jazz, HipHop und Elektro für die nötige musikalische Vielfalt sorgen. Letztlich darf auch der Cloud-Rap-Durchstarter des Jahres nicht fehlen. Rin wird in Ferropolis für den »Blackout« sorgen.