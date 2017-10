Wahnsinn, was manche Menschen in zwölf Monaten so schaffen können. Ein überzeugendes Debütalbum aufnehmen, ausgiebig auf Tour gehen, für den wichtigsten kanadischen Musikpreis nominiert werden und nebenher neue Songs für locker drei Alben schreiben – als Freizeitausgleich quasi. Ein Drittel dieser Songs ist nun auf »Wide Open« zu finden, dem zweiten Album der Kanadier Weaves. Auf den ersten Eindruck ist alles wie immer: Die crunchigen Slacker-Gitarren rufen laut Pavement oder Moldy Peaches , die Keyboards klingen immer noch wie Kaugummi, und im Zentrum steht Jasmyn Burkes prägnant übersteuerte Stimme, fein austariert mit der Gitarre von Morgan Waters. Das Album ist aber insgesamt zugänglicher als noch das selbstbetitelte Debüt, bei ihrem Weird-Lo-Fi-Pop schreiben Weaves der letzte Part jetzt ein bisschen größer.Das ist kein Zufall, wie sie im Interiew verraten. Sie haben eine Menge schräge Elemente weggelassen, »things we did just to prove that we could prove we could«, wie Waters verrät. Übrig bleiben vor allem tolle Popsongs. Die eingängigen »Walk Away« oder »La La« seien stellvertretend erwähnt. Im Zentrum schleicht der Titeltrack fast schon balladenhaft dahin, ungewöhnlich für diese doch sonst eher hyperaktive Musik und Zeugnis einer neuen musikalischen wie auch textlichen Reife. »I travelled across my emotions to find out what’s right«, singt Burke in »Puddle«. Hat sich gelohnt.