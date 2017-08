Die Frage nach dem Sinn der eigenen Existenz als Künstler muss nach zwei Alben und über 250 Shows in ganz Europa zwangsläufig aufpoppen. Die damit verbundene mögliche Schaffenskrise kann man natürlich auch als Auszeit definieren, aber letztlich ist nur relevant, wie bereinigt es danach weitergeht. So gesehen ist die Kurskorrektur, für die WIP -Frontmann Flavian Graber in der Pause in Berlin, London und Basel rund 70 Songs schrieb, ein nachvollziehbarer Schritt. Mit Alex Sprave, Bruce Kloeti und Stefan Schneider sind zwar die Produzenten der Vorgängeralben an Bord geblieben, trotzdem lehnt sich das Ergebnis selbstbewusst in der Sitzecke zwischen 1980er-Charts-Pop und Copy-Paste-Synthesizer-Getüftel zurück.Die soliden Hooklines sind auch noch da, haften sich aber eher an Grabers wiedererkennbare Stimme, als die doch öfter mal austauschbaren Sounds geschickt zu flankieren. Erbaulich sind da eher die sanft-überzogenen Zitate wie das kurze, kreischende Gitarrensolo in »Kaleidoscope« mit perfekter Hair-Metal-Exzentrik. Albumtitel wie Titelsong nehmen übrigens Bezug auf die Missstände in der Weltpolitik, das wirkt dann fast überengagiert. Weil die Songs zwar durchaus ansprechend sind, sich aber in der allmonatlichen Veröffentlichungslawine sicher nicht bis zu einem klaren Freistellungsmerkmal freikämpfen können.