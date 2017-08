Das Baseler Kollektiv um Singer/Songwriter Flavian Graber geht ins Ohr und bleibt im Kopf. Ganz besonders ihr aktuelles Songmaterial markiert dabei einen gravierenden Einschnitt in ihr bisheriges Folk-Pop-Gewand. Mit »Catastrophe« zeigen die Schweizer ihr Faible für retro-elektronische Musik, die live besonders lässiges Charisma versprüht.

Geschrieben am 15. August 2017, 12:13

Wer We Invented Paris live erleben will, kann hier 3x2 Tickets für die kommende Tour gewinnen. Tragt einfach euren Namen in das Formular ein und gewinnt mit ein wenig Glück Plätze auf der Gästeliste.

We Invented Paris