Fast genau vier Jahre ist es her, dass »Trouble Will Find Me« von The National erschienen ist. In einem Interview erklärte Matt Berninger im vergangenen Jahr, dass ein Nachfolger in der Mache sei. Jetzt hat die Band ein Video bei Facebook gepostet, das seltsame Schwarz-weiß-Aufnahmen und die Worte »Sleep Well Beast« und »The System Only Dreams In Total Darkness« zeigt. Dazu sind ein paar Musikfetzen zu hören.Was genau dahinter steckt, ist nicht klar. Anfang des Jahres haben The National bereits einen neuen Song namens »Turtleneck« bei einer Benefiz-Veranstaltung für Planned Parenthood in den USA gespielt. Wir halten euch auf dem Laufenden.