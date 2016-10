Schon beim letzten Köln-Konzert der vier Damen aus Los Angeles konnte der Autor kaum mit seiner Begeisterung hinter dem Berg halten. Zu einnehmend, zu hochklassig, schlicht zu gut sind Warpaint live. Selbst in der – aufgrund der sound- und gebäudetechnischen Schwierigkeiten eher suboptimalen – Live Music Hall passt mal wieder alles. Man kann auch an diesem Abend nicht anders, als über die musikalischen Fertigkeiten von Warpaint zu staunen. Da passt jedes Gitarren-Picking, jeder Bassanschlag, Gesangston und jeder noch so unbedeutende Hi-Hat-Treffer. Qualität, die ob ihrer Perfektion schon fast erschaudern lässt.