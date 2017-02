In Groningen durfte Wandl diese Formel erstmals an einem sitzenden Publikum erproben: »Die Location war der Wahnsinn. Ein Planetarium, das komplett mit Visuals bespielt wurde«, schwärmt er, ohne zu verheimlichen, dass ihn die außergewöhnliche Situation auch ein wenig verunsichert habe. Um in den Zen-Modus zu kippen, wie er es nennt, braucht es dann doch den Club – Menschen eben, die tanzen und genauso in der Musik versinken wie er. Man ahnt: Auf das Klischee des kauzigen Schlafzimmer-Produzenten lässt sich Wandl nicht festnageln. Dafür ist das Wiener Wunderkind zu sehr in Bewegung. Letztes Jahr in Hamburg etwa, um das Theaterstück »Der gestohlene Gott« von Hans Henny Jahnn zu vertonen. Oder bald vielleicht schon wieder im Studio mit Dorian Concept, Cid Rim oder Yung Hurn, wie er spekuliert. Auf sein kommendes Album angesprochen, hält sich der 21-Jährige dagegen äußerst bedeckt: »Nur Hits«, versichert er lediglich. So viel ist sicher.

Es grenzt fast schon ein wenig an Ironie: So einfach es heute auch sein mag, die eigene Kunst in die Öffentlichkeit zu tragen, so schwierig ist es geworden, dafür ein Publikum zu finden. Eine Hürde, die der Wiener Produzent Lukas Wandl inzwischen überwunden hat – nicht zuletzt dank einer öffentlichkeitswirksamen Kollaboration mit dem Rapper Crack Ignaz . Ein Umstand, der leicht auf die falsche Fährte führt, könnte der Dienstleistungsgedanke des klassischen HipHop-Produzenten doch kaum ferner liegen als hier: »Ich mache in erster Linie für mich selbst Musik und lasse sie so klingen, wie sie meine aktuelle Stimmung eben am besten einfängt«, betont Wandl und führt aus, wie schnell diese Launen manchmal wechseln können. Am Ende dieser Anwandlungen stehen oft in sich gekehrte und verträumte Synthesizer-Elegien, die von modernen Electronica-Spielarten genauso inspiriert sind wie von klassischen HipHop-Mustern.

Man muss halt entscheiden, was man will. Momentan spiele ich eine Mischung aus Auflegen, Effekte drücken, Singen und Synthie spielen. Das ist simpel und so bin ich sehr flexibel. Ich will aber unbedingt noch mehr in die Struktur der Tracks eingreifen können und mehr Raum für Improvisation schaffen. Mit dem neuen Album dann.

Meistens drücke ich mich eher davor, live zu spielen. Ich hasse die Anspannung vorher. Dass ich überhaupt diese Anspannung spüre macht mich schon wütend. Wenn ich aber den ersten Ton gesungen habe und ich merke wie alles von mir abfällt, dann ist es ein Rausch. Dann sehe ich Leute tanzen und in ihrer Welt versinken und kippe in den Zen-Modus. Klingt bescheuert und esoterisch aber hatte bei guten Shows echt schon meditative, traumartige Momente. Trotzdem liebe ich die Arbeit im Studio wie nichts anderes, weil ich das dann nur für mich tue.

Schwer zu sagen, so ein Auftritt kann ja von ekstatisch bis zermürbend alles sein. Live spielen bedeutet für mich vor allem Liebe abholen von den Leuten, die fühlen was ich mache. Und Geld verdienen.

Du wurdest schon mit der Veröffentlichung deiner EPs als vielversprechender Geheimtipp gehandelt, nach »Geld Leben« warst du im vergangenen Jahr aber plötzlich auch weit über diese Beat-Nische hinaus ein Thema. Was hat sich nach diesem Projekt für dich geändert?

Viel mehr dubiose Anfragen von Musikern auf Facebook und Soundcloud. Hate von österreichischen Rappern, zu denen ich früher aufgeschaut habe. Eine gute Freundschaft ist zerbrochen. Ich habe mich nach der Tour mit LGoony und Crack Ignaz Anfang des Jahres sehr zurückgezogen. Ich war kaum mehr aus in Wien, hab wieder viel gezeichnet und geschrieben und hab meine verbliebene Energie nur in die Musik gesteckt. Viel Zeit habe ich mit Klavier und Gitarre spielen verbracht. Ich hatte das Gefühl, mich neu orientieren zu müssen und die Arbeit am Album hat das begleitet.





Du hast trotz deines bisher überschaubaren Outputs musikalisch schon eine große Bandbreite demonstriert. Was muss man deiner Meinung nach tun, um sich konstant weiterzuentwickeln und nicht in irgendwelchen Routinen stecken zu bleiben?

Das ist mir selten schwer gefallen. Ich hab eher das Gefühl, dass ich fast unfähig werde, alte Sound und Styles von mir zu kopieren. Ganz einfach, weil ich, sobald was draußen ist und Leute eine Meinung dazu haben, nix mehr davon wissen will. Man muss sich nur immer wieder frei machen von Erwartungen. In erster Linie mache ich die Musik für mich selber. Ich lasse sie so klingen, wie sie meine Stimmung am besten einfängt. In Phasen der Selbstzerstörung sind Lieder entstanden, die mir im Ohr schmerzen. Dann gibt’s Zeiten in denen mein Ego riesengroß ist und ich nur arrogante Raps aufnehme. Am nächsten Tag sitze ich wieder traurig am Klavier. Irgendwo muss ich damit hin.





Gibt es auch abseits der Musik Dinge, die deine Arbeit beeinflussen?

Wetterumstände, Mondstellung, Frauen.





Du bist vergangenes Jahr nach Hamburg gegangen, um an dem Theaterstück »Der gestohlene Gott von Hans Henny Jahnn« mitzuwirken. Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht?

Das war eine intensive Zeit. Ich hatte den ersten Monat keine fixe Bleibe und habe halb auf der Probebühne gehaust, wo ich mir auch ein kleines Studio eingerichtet hatte. Ich habe zu der Zeit mit dem Kaffeetrinken begonnen und bin so meistens nur noch auf drei bis vier Stunden Schlaf gekommen. Tagsüber waren fast immer Proben, anfangs nur Improvisationen, was ich sehr genossen hab. Es war das erste Mal, dass ich mich überhaupt getraut habe vor so vielen Leuten zu improvisieren. Nachts habe ich dann immer noch bis fünf oder sechs Uhr morgens an meinen eigenen Ideen geschraubt. Ich war eigentlich immer inspiriert von dem vielen Input, von Gesprächen mit dem Regisseur und dem Dramaturgen, der Spannung bei den Szenen und den Bildern, die dabei entstanden sind.





Inwiefern hat sich die Arbeit für das Stück von deiner normalen Routine unterschieden? Hattest du gewisse Vorgaben?

Die einzige Vorgabe war, dass die Musik nicht zur Untermalung dienen, sondern vielmehr wie ein eigener Schauspieler funktionieren sollte. Die Musik sollte oft als Kontrast zur entsprechenden Szene agieren, etwa Zweifel in schönen Momenten ausdrücken. Ich habe immer versucht, eine gewisse Reibung zwischen dem was man sieht und dem was man hört entstehen zu lassen.





Wird man die Musik in irgendeiner Form hören können?

Ohne den Kontext, also Licht, Bühnenbild, der Geschichte und so weiter, würde nicht alles auf einer Platte funktionieren. Aber Teile daraus werde ich bestimmt veröffentlichen.





Ist der Umzug nach Hamburg eine dauerhafte Angelegenheit oder ging es dabei nur um dieses Projekt?

Ich bin schon wieder zurück in Wien, will aber bald nach Südfrankreich oder in die Antarktis.





Wie geht es weiter, wenn dein Album draußen ist? Stürzt du dich direkt in das nächste Projekt? Geht es auf Tour? Oder kannst du dir sogar eine kleine Auszeit gönnen?

Ich arbeite ja parallel noch an einigen anderen Platten, die gerade ein bisschen ruhen. Aber fad wird mir nicht. Einige Rapper wollen was machen, werde mich auch bald wieder mit Mella und Torky, Dorian Concept, Cid Rim und Yung Hurn zusammensetzen. Touren auch und dann nach Südfrankreich.