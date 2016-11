Tim Commerford, Sänger und Bassist des unwirsch groovenden Krawall-Trios Wakrat und als Gründungsmitglied der Rock’n’Revoluzzer Rage Against The Machine in die Annalen der Pop-Kultur eingegangen, umreißt die Mission seiner neuen Band folgerichtig als Punkrock, um das System zu erschüttern. Das ist so hoch gegriffen wie prägnant, schließlich haben die hier versammelten Hymnen des Widerstandes durchaus das Zeug zur Bündelung der diffusen Angst, die jene umtreibt, die sich von der wild galoppierenden Menschenfeindlichkeit bedroht fühlen. Anschlussfähig bis ins letzte zornige Detail lassen Wakrat ihre abstrakt anmutenden Hooks mit stoisch marschierenden Grooves kollidieren. Sie treiben ihre ausgeklügelten Melodien über dieses flirrend energetische Gerüst in konzentrischen Kreisen umeinander, bis alles ins Chaos zu stürzen scheint und fast schmerzhaft an den Nerven zerrt. Selten war der Soundtrack zum Umsturz und zur Befreiung vom Hass so wuchtig. Und noch viel seltener musikalisch so dezidiert und virtuos. Punkrock wie eine lebhafte Diskussion. Morgens um halb vier, wenn die Welt groß und klein zugleich ist und so einfach wie sonst nie.