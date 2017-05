Vier Konzerte des Festivals werden dieses Jahr von Intro präsentiert: der Auftritt der deutsch-brasilianischen Künstlerin Dillon am Mittwoch sowie drei weitere Acts am Donnerstag: Provokateurin und Electroclash-Künstlerin Peaches , das Pop-Duo Boy und Singer/Songwriterin und Pianistin Agnes Obel

Das noch relativ junge Festival mit der Agenda, weibliche Künstler mehr in den Blickpunkt der Musikkonsumenten und Veranstalter zu rücken, findet dieses Jahr zum sechsten Mal statt, in Frankfurt am Main an acht unterschiedlichen Orten – verteilt über die Innenstadt. Die Umbenennung erfolgte bereits im vergangenen Jahr zugunsten eines Ausweichens vor Klischeefallen und Emanzipationsdebatten; die Motivation für die Veranstaltung ist dieselbe geblieben. Alle sind willkommen, die sich von musikschaffenden Frauen inspirieren, begeistern und unterhalten lassen wollen, um dabei gleichzeitig den Versuch zu unternehmen, die Grenzen der männerdominierten Musiklandschaft aufzubrechen und sich diesen zu widersetzen. So stehen nur Künstlerinnen und Frontfrauen mit ihren Bands auf der Bühne.