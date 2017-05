»It feels like ten years but it only has been one. A lot has happened«, sagt Andri Már und streicht sich dabei lächelnd die Haare aus dem Gesicht. Was er meint, ist die vergangene Tour, auf derim März 2016 ebenfalls im Artheater aufgetreten sind. Zu dem Zeitpunkt existierte die Band seit drei Jahren, hatte sich von einem Duo zu einem Trio vergrößert und arbeitete fleißig an neuer Musik.