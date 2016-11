Die Jungs sind nicht zu stoppen. Ihr erinnert euch bestimmt daran, dass die Junior Boys Anfang des Jahres erst ihren lang erwarteten Longplayer » Big Black Coat « veröffentlicht haben. Kaum zu glauben, aber das kanadische Elektroduo hat im August noch einen drauf gesetzt und eine Überraschungs-EP namens »Kiss Me All Night« released. Musikalisch ist sie eine Mischung aus all dem, was die beiden in diesem Jahr so getrieben haben.