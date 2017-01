Diese Compilation erscheint exklusiv als Vinyl. Zu Hören sind auf »Sea Shepherd Benefit Vol. 2« unter anderem Apologies, I Have None mit einem Cover zum Nivana-Song »Breed«. Aber auch The Dirty Nil, Blackout Problems, Idle Class und The Flatliners haben ihren liebsten Song beigesteuert.Der Erlös der Einnahmen geht an die Meeresschutz-Organisation Sea Shepherd. Deshalb auch der überraschende Titel »Sea Shepherd Benefit Vol. 2«. Von der Spenden-Idee waren auch die Musiker, die auf der Platte zu hören sind, begeistert. Blackout Problems-Sänger Mario sagte dazu: »Sea Shepherd ist eine großartige Organisation, an der man zwangsweise nicht mehr vorbeikommt, [....] Als die Chance kam die Hochsee-Punks der Walretterszene zu unterstützen, mussten wir nicht lang nachdenken.«Eine erste Benefiz-Single brachte bereits Anfang des letzten Jahres einige Einnahmen. Wer bei der Rettung der Meere helfen möchte und dabei noch gute Musik abstauben will, kann die Platte bereits vorbestellen.