Sieben Jahre ist es her, seit Flavian Graber das Indie-Pop-Kollektiv We Invented Paris zusammentrommelte. Seither existierten verschiedene Besetzungen und auch der Klang der Band erlebte unterschiedliche Inkarnationen. 2017 stehen bei den Schweizern, die am 25. August ihr neues Album »Catastrophe« veröffentlichen, die Zeichen auf Pop im Großformat. Hatte bereits ihre Single »Looking Back« im März mit Disco-Anleihen selbstbewusst in Richtung Radio gezielt, wirkt auch der neue Song »Kaleidoscope« ausproduziert und eingängig.

»I don’t wanna lose you/ for you are my only« singt Graber mit einem Pathos in der glasklaren Stimme, der auch A-ha gut zu Gesicht gestanden hätte. Hinzu mischen sich Chöre, die man von The Strumbellas entliehen haben könnte und ein wunderbar wattiger Groove. Hat hier jemand 80er Hymne gesagt? Könnte hinkommen!