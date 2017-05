Großstadt, Yachthafen, Straßendemos und das alles in Schwarz-Weiß. In ihrem Video zu »ICMF« (Kurz für: International Corporate Motherfuckers) richten die Deep House-DJs Tube & Berger aus Solingen ihren Fokus insbesondere auf drei Dinge: den Kapitalismus, die Politik dahinter und jene, die sich (anarchistisch) dagegen aufzulehnen versuchen.



Das Musikvideo ist bis auf wenige Farbakzente in Schwarz-Weiß gehalten und weckt das Bedürfnis, wie ein Kind den Buntstift anzusetzen. Tube & Berger üben Kritik an westlichen Ländern, die eine durch wirtschaftliche Interessen geprägte, statt durch Werte inspirierte Gesellschaft fördern. Die DJs fordern mehr Anarchie, mehr Revolte gegen das System, das bloß fehlgeleitet Krieg wie eine Sünde (»Sin«) fortsetzt, statt umzudenken. Das Video endet mit dem einfachen Slogan »Stop Wars«.



Was zunächst wie eine Aufzählung materialistischer Güter daher kommt, zeigt sich also durchaus politisch motiviert und lässt sich schließlich ganz gut mit den Worten des Duos zur Videobeschreibung zusammenfassen: »›International Corporate Motherfu***rs‹ is aimed squarely at those people and those businesses that are messing it up for the rest of us who just want to live free and dance in peace and harmony.« In diesem Sinne: Viel Spaß beim Anschauen und Tanzen zu Tube & Bergers neuem Video!