Im Oktober letzten Jahres brachten OVE mit »I ch will mir nicht so sicher sein « ihr Debütalbum raus. Darauf präsentiert die Hamburger Band, die sich nach ihrem Sänger Ove Thomsen benannt hat, eine ordentliche Portion deutschsprachigen Folkpop. Um ihren Bekanntheitsgrad ein wenig auszuweiten, geht es damit jetzt auf große Deutschlandtour. Zu deren Auftakt präsentieren wir euch exklusiv eine Videopremiere zu einem Song des Albums: »Blindenhund«.Warme Folk-Klänge begleiten den an Metaphern reichen Songtext. »Da ist jemand, der brät in deinem Kopf ein paar giftige Gedanken« heißt es in der ersten Liedzeile. Der kopflose Protagonist soll dann vielleicht den giftigen Gedanken vorbeugen.