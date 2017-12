Wenn sich Frustration breit macht, dann versuchen wir mit allen Mitteln über diese negativen Gefühle hinwegzukommen. Genau von diesem schwebenden Zustand handelt der Song »Enemy« des Schweizer Techno-Trios Monumental Men . Mit ihren sanften, melancholischen Elektroklängen, die in ihrer Eindringlichkeit an Moderat erinnern, schaffen sie die richtige Basis für eine emotionale Vertonung verschiedener Gefühlswelten.Das Trio, das sich aus Biru von Round Table Knights, Melvyn Buss von Mercury und dem Sänger Roman Bühlmann zusammensetzt, trat erst Anfang 2017 in Erscheinung. Schon die erste Single »Hypnotica«, die noch ohne Sänger Bühlmann entstand, verdeutlichte den Stellenwert des Produzentenduos in der Schweizer Techno-Szene. Die neue Single »Enemy« bewegt sich jetzt weg von tanzbaren Dancefloor-Beats und weiter in eine deutlich minimalistischere Richtung. Auch das Video zur Single beweist den Schwerpunkt des Trios: »Frustration is a beautiful thing. We'd do everything to avoid it - and become better at what we do because of it.«, schreiben Monumental Men über »Enemy«.