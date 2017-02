Dunkle, melancholischen Gedanken verarbeiten Lea Porcelain, das Musikerduo bestehend aus Julien Bracht und Markus Nikolaus, schon lang in ihren Songtexten und ihrer Musik. Wie es dazu kam, beantwortete Bracht in einem Interview wie folgt: »Inspiration finden wir im Alltag. Markus hat viel in seinem Leben erlebt, was seinen Lyrics auch zum Ausdruck kommt.«Auch in ihrer neuen Single »Bones« klingen verträumte melancholische Synthie-Töne an. Das Musikvideo dazu gibt es jetzt exklusiv zu sehen. Es zeigt die beiden Musiker in einer Wüstenlandschaft.