»These boots ain't just for walking«, singt Cameron Avery und deswegen tanzt der australische Musiker mit seiner Partnerin im neuen Musikvideo durch den Raum. Der dazugehörige Song »Dance With Me« ist ein Track von Avery s Solo-Debüt »Ripe Dreams, Pipe Dreams « , der den meisten bisher als Bandmitglied von Tame Impala und Pond bekannt war.Im Gegensatz zu den Band-Alben klingt seine Soloplatte viel ruhiger und verträumter. Averys Stimme gemischt mit Streichern und einem sachten Spiel aus Gitarre und Drums lässt einen Sound im Old Hollywood-Stil entstehen und erinnert an Presley oder Sinatra. Im Interview erklärte Avery das wie folgt: »Das ist eben die Musik, mit der ich aufgewachsen bin, deswegen habe ich damit geliebäugelt. Auf dieser Platte ist absolut nichts erzwungen.« So klingt es auch nicht.