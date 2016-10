Bereits seit 2011 veranstaltet VEVO ein ganz besonderes Event zu Halloween. Bei einer großen Party präsentieren sich die besten Acts aus dem VEVO LIFT -Programm. Neben dem ein oder anderen Geist werden in diesem Jahr Jack Garratt Izzy Bizu und Zara Larsson zu sehen sein. Das wird die Gelegenheit, fünf angesagte Nachwuchskünstler an einem Abend live auf der Bühne zu erleben. Die Party steigt am 29. Oktober in Liverpool.