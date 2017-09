Unvermittelt nimmt »The Great Distraction« ihren Lauf. Eben ist es noch die Hektik des Alltags, die einen gefangen nimmt, schon ist man unmittelbar auf der Tanzfläche. Den Aufruf »Mobilise« braucht es gar nicht, man fühlt sich sowieso sofort in eine rauschhafte Clubnacht verfrachtet. Einen so unmittelbaren Sog hat kein Electro-Album seit dem Solodebüt von Jamie xx mehr ausgelöst. Eine große Stärke, denn so hat das Album über die ganze Spielzeit eine hohe, fast cineastische Autorität, so vollmundig und dicht schrauben sich hier die Soundlandschaften ineinander.Da die Engländer offenbar kluge und gewitzte Typen sind, decken sie das ganze atmosphärische Panoptikum einer Partynacht ab – denn irgendwann geht es vor die Tür oder zumindest dorthin, wo es leiser ist. Vessels werden zwar nie zu lange ruhig und sphärisch, schlagen wie in »Radio Decay« aber dennoch auch mal melancholischere Töne an. Neben laut schillernden Gastbeiträgen von den Flaming Lips darf gegen Ende John Grant übernehmen. Ein ebenso eigensinniges wie trauriges Stück steuert er bei, es liest sich wie ein Sinnbild für einen sich langsam erhebenden Morgen nach einer viel zu langen Nacht.