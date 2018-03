Dieses Lied ist wie gemacht für die Stunden, in denen sich die Nacht zum frühen Morgen wandelt. »Territory«, mit dem das Duo The Blaze seit Veröffentlichung über 10 Millionen Views auf Youtube gesammelt hat, ist ein After Hour-Hit. Das Video, das einer Milieustudie aus der arabischstämmigen Community gleicht, wurde von den beiden Pariser Produzenten selbst gedreht und brachte ihnen weltweit großes Lob in der Presse ein.



Zu diesem Video und zum Clip zur zweiten Single »Heaven« haben die beiden Musiker hochwertige, gebundene Foto-Bücher herausgebracht. So wird die Lebenswelt der Musikvideos künstlerisch erweitert. Der Transfer der Atmosphäre gelingt dabei hervorragend.



