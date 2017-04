Vorher französischer Name und deutscher Gesang, nun deutscher Name und englischer Gesang. Roland Meyer de Voltaire ließ die Band Voltaire hinter sich und startete 2016 solo als Schwarz mit seiner Debut-EP »Live«. Die Platte, die streckenweise insbesondere gesanglich an die jungen Keane erinnert, kam allerdings als Vinyl nie in den konventionelle Handel, sondern erschien bloß in kleiner Auflage.Doch ihr habt Glück! Bei uns gibt es nun eine der drei seltenen Exemplare zu gewinnen! Dafür müsst ihr euch nur unten ins Formular eintragen und schon seid ihr bei der Verlosung mit dabei. Viel Erfolg!