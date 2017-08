Im Rahmen des Reeperbahn Festivals lädt Intro am Samstag, den 23. September, erneut zum Intro Intim in die Superbude St. Pauli. Diesmal auf der Bühne: Wildes, Sløtface, Ilgen-Nur und LeVent. Hier könnt ihr Tickets gewinnen!



Mittlerweile ist es schon Tradition geworden: das Intro Intim in der Astra Rockstarsuite der Superbude St. Pauli . Seit fünf Jahren laden wir während des Reeperbahn Festivals aktuell angesagte Acts ein, in intimer Atmosphäre live zu spielen. Dazu finden ein paar Kurzinterviews mit den Künstlerinnen und Künstlern statt – schließlich soll das Ganze ja nicht bloß ein weiteres Konzert sein. In den letzten Jahren spielten beispielsweise AnnenMayKantereit, RDGLDGRN, Warhaus und Isolation Berlin im Hostelzimmer der Superbude.





Unser diesjähriges Superintim findet am 23. September 2017 in der Superbude St. Pauli, Juliusstr. 1-7, 22769 Hamburg, statt. So sieht der vorläufige Zeitplan aus (Änderungen vorbehalten):

Für 2017 haben wir Ella Walker alias Wildes eingeladen, die wir schon Anfang des Jahres im Newcomer-Special zum Eurosonic vorgestellt haben. Außerdem sind Sløtface dabei, deren aktuelle Single »Pitted« für uns einer der großen Sommerhits des Jahres ist. Musikalisch in eine ähnliche Richtung geht Ilgen-Nur aus Hamburg. Deren EP »No Emotions« klingt, als empfehle sie sich als Slackerin des Jahres. Als vierte Band sind Levent dabei. Die haben uns vorab schon mal gewarnt: »Es wird laut!«.

13:00h Einlass 14:00h Wildes 15:00h Sløtface 16:00h Ilgen-Nur 17:00h LeVent

Das Intro Intim ist in diesem Jahr zum ersten Mal offizieller Teil des Reeperbahn Festivals. Soll heißen: Wer ein Bändchen hat und reinpasst, ist an Bord. Wer kein Bändchen hat, und trotzdem gern dabei sein möchte, kann an dieser Stelle Tickets gewinnen: Wir verlosen 5×2 Gästelistenplätze, die Gewinner bekommen außerdem vor Ort eine kleine Überraschung. Viel Glück!