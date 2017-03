Der gute alte Krautrock wird immer wieder von vielversprechenden Bands aufgewärmt. Neben Camera, Zement oder Novella haben sich auch Venn aus London diesem Genre verschrieben. Die typische Rhythmik des Stils wird bei ihnen mit einem warmen Gesang kontrastiert, düsterer Postpunk haftet sich wie ein Schatten Joy Divisions an die Songs, durch die Venn mit einem Händchen für gute Pop-Melodien führen. Bevor die Lieder jedoch zu hypnotisch vor sich hin mäandern, treten Venn immer wieder rechtzeitig auf die strukturierende Bremse. Sie verlieren sich nicht in Noise- und Feedback-Geröll, sondern bauen wunderschöne Wege und Straßen in ihre Songs. Zuweilen nimmt die Band mit R’n’B-Verweisen oder breiten Synthie-Flächen auch Schlangenlinien. Die Spiel- und Experimentierfreude auf »Runes« zieht sich durch jeden Trommelschlag, jede Zeile und jeden Synthie-Lauf, so, als wollten Venn ihre eigenen Runensteine im mythischen Feld eines rituellen Genres hinterlassen.