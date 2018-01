Van William hat mit seiner Band Port O’Brien den Indie-Pop der 2000er geprägt und einige beachtliche Schätze veröffentlicht. Gerade deswegen ist es fast schon eine Sünde, die ersten Tracks seines Soloalbums, an denen auch First Aid Kit mitgearbeitet haben, mit breit aufgeplusterten Backen zu empfangen, denen beim Opener »Before I Found You« Stück für Stück die Luft entweicht. Auch den weit ausgebreiteten Armen in »Fourth Of July« muss man die kalte Schulter zeigen. Natürlich wippt hier zumindest der dicke Zeh, mit den herausgeputzten Lumineers-Chören wirken die Songs aber wie eine Ansammlung abgenudelter Déjà-vu-Momente.



Mit den darauffolgenden Stücken »The Country«, »Cosmic Sign«, »The Middle« und insbesondere »Don’t Take My Love« ändert sich die harmonieselige Grundausrichtung nicht, doch die Songs haben mehr Frische und sind unberechenbarer. Und so bekommt Van William auf diesem Album, das zwischen Brechstangen-Pop und unwiderstehlichen Momenten pendelt, tatsächlich noch die Kurve und kann seinen Geschichten von Heimat und persönlichen Dramen den richtigen Rahmen verleihen.