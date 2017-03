Valerie June aus Tennessee singt gelassen, dabei geht sie manchmal in ein sanftes Näseln über. Dieser Klang sorgt dafür, dass ihr beinahe perfektes Album »The Order Of Time« trotzdem angenehm unpoliert klingt. Es wurde in Vermont aufgenommen, und der ländliche Winter hat zu der tiefen Ruhe beigetragen, die ihre zwölf Songs ausstrahlen. Background-Vocals und Unterstützung lieferten Norah Jones und Junes Familie, weitere Hilfe kam von Produzent Matt Marinelli. »The Order Of Time« ankert fest in der Realität und der Vergänglichkeit (»The Front Door«), wirkt aber zeitweise tief verträumt wie bei »Just In Time« oder spirituell wie in »Astral Plane«. Letzteres hat die Schöpferin ursprünglich für eine Zusammenarbeit mit Massive Attack geschrieben, es nun aber selbst aufgenommen. Das Banjo spielt für June eine wesentliche Rolle – in »Man Done Wrong« sorgt es für einen eher östlichen Vibe und betont die afrikanische Herkunft des Instruments, das oft nur als amerikanisch wahrgenommen wird. Keyboards, Bläser und Pedal-Steel-Gitarre werden sorgfältig eingesetzt. Es ist schwer, hier die Glanzlichter herauszupicken, aber »The Love You Once Made« gehört sicher ganz oben auf die Liste.