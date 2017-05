So humorvoll Varley ist, so ernst wirken zunächst Valerie June und ihre vier Bandmitglieder, die sich erst nach einigen Songs wirklich an das Publikum wenden. Es wird spürbar enger und dunkler im Saal. Junes einnehmende Präsenz wird durch das futuristische Outfit vorweggenommen: Es ist silber-metallic und mit viel Glitzer und einem orangefarbenen Fransenschal versehen. Ihr Markenzeichen – die manchmal ausgesprochen quäkende, näselnde Stimme – ist auch live unverkennbar und prägt den Abend, das ist allerdings nichts für schwache Ohren. Sie und die Band starten direkt mit »Man Done Wrong«, einem von Junes Banjo durchdrungenen, östlich angehauchten und leicht meditativen Stück. Von »The Hours« und dem großartigen »Love You Once Made« bis hin zu »Shakedown« kommunizieren sie nur durch ihre Musik mit dem Publikum. Ab und an tanzt June ausdrucksstark und geschmeidig über die Bühne oder um ihren Bassisten herum. Ihr Fransenschal spielt dabei meistens eine ziemlich wichtige Rolle, und mit dem Outfit wirkt sie wie ein Wesen aus einer unbekannten Zukunft. Die etwas schräge Art entwickelt sich während des Konzerts, gegen Ende bezeichnet sie sich selbst als »Goofball« und lässt sich einfach von ihren Eingebungen treiben. Als sie erstmals das gierige Publikum anspricht, erzählt sie von der Liebe und der ruhigen Kraft, die ihre Heimat Tennessee ihr verleiht. »Tennessee Time« folgt darauf, in all seiner Country-Pracht.Mit heiserer Stimme erzählt sie dann von der Zerbrechlichkeit des Glücks, und dass man gute Zeiten nicht hinterfragen sollte, sie lacht dabei aber auch über sich selbst. So leitet sie zu »Two Hearts« über, dem intensiven und deutlichsten Liebeslied der neuen Platte »The Order Of Time«. Nach weiteren Tanzeinlagen kommt Junes wahrscheinlich wichtigster Song, »Workin’ Woman Blues«. Der ist auf dem zugehörigen Album »Pushin’ Against A Stone« eher ruhig als leichtfüßig, doch die Band gibt ihm eine neue Richtung, plötzlich ist er lauter, bunter und hoffnungsvoller. Nach dem umjubelten Abgang kommt June erneut auf die Bühne und gibt noch eine intensive Version von »Twined And Twisted«. Das Lied sei wie eine Eingebung im Traum zu ihr gekommen, und sie habe es dann nur noch aufgeschrieben. Ihre Performance bringt diese Vision glaubhaft rüber.



Valerie June verkörpert eine eigene Stilrichtung, eine Mischung aus verschiedensten Einflüssen, und dabei von einer wirklich unverwechselbaren Stimme getragen – mal quäkend, mal leise und eindringlich, dann plötzlich inbrünstig brüllend und wohlig brummend. Zwischendurch benimmt sie sich dann einfach seltsam. Ein Unikat ist sie allemal. Ihre Band ist das solide Grundgerüst voll fantastischer Musiker, doch es besteht kein Zweifel daran, wer hier die Frontfrau und das Herz der Musik ist.