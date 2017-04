1996 hatte eine gewisse Donna Lewis einen fetten Hit namens »I Love You Always Forever«. 20 Jahre später hat eine Singer/Songwriterin aus Offenburg ebenjener Lewis die Stimme geraubt, sich auf einer Australienreise in das Kind von Bon Iver und Lykke Li verwandelt und im Backpack recht geniale Produzenten eingeschleppt. Zurück im fiesen Deutschland ziehtab sofort die absolute Romantik-Nummer durch. Rügen, nachdenkliche Notizen und »Ich atme die Welt ein«-Posen auf Instagram – das ist ihre Welt. Und so klingt ihr Album »You« auch. Es ist voller monothematischer Songs übers Suchen und Finden und wieder Verlieren, über Melancholie und Reisen und ganz viel »Heart«, also Liebe. Wummernde Beats, 1980er-Sound, düstere Strenge, freshe Loops, einnehmende Chöre und stetiges Aufbauschen bis hin zur Hektik stehen im scheinbaren Kontrast zu ihrer zarten, brüchigen, fast kindlichen Cup-Cake-Stimme. Aber es passt, klingt einfach und ist einfach schön. Schon bald werden viele Australienreisende »You« als passenden Soundtrack auf den Ohren haben, während sie für Instagram posen. Warum denn auch nicht.