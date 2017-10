Nachdem »Unter meinem Bett« mit seinen ersten beiden Alben bereits die Ohrwürmer und Fantasien vieler Kinder bereichert hat, erscheint nun endlich der dritte Teil des musikalischen Projekts. Im Dezember präsentieren Künstler, wie Tele, Spacemann Spiff und Maxim ihre vielseitige Mischung aus tiefsinnigen und lustigen Songs live auf Tour.

Geschrieben am 06. Oktober 2017, 14:34

Wer Künstler wie Tele, Spaceman Spiff und Suzie Kerstgens in Hamburg und Berlin live erleben will, kann hier 3x2 Tickets für ihre Tour gewinnen. Tragt einfach euren Namen in das Formular ein und gewinnt mit ein wenig Glück Plätze auf der Gästeliste.

Unter meinem Bett 3