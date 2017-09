Beim Eurosonic Noorderslag im Januar dieses Jahres gab die junge Britin Ella Walker das erste Konzert ihres Lebens. In den Monaten danach passierte rund um sie einiges, was vor allem an ihren drei bisher veröffentlichten Singles »Bare«, »Illuminate« und »Ghost« liegt, aber auch an ihrer verblüffenden Bühnenqualität und der Klasse ihres Songwritings, das sie in die Nähe von Acts wie SOAK oder Daughter rückt.