Menschen, deren Musikgeschmack ich mehr vertraue als meinem eigenen, erzählen mir seit Wochen, dass dieses vierte Album des Unknown Mortal Orchestra das Größte sei, und ich höre und höre und versuche es wirklich und bleibe doch ein wenig ratlos davor sitzen. Entweder entgeht mir da die Großartigkeit, oder Menschen, deren Musikgeschmack ich vertraue, finden auf einmal Indie-Rock mit Sperenzchen wieder ganz geil. Das war das Unknown Mortal Orchestra schon immer, meistens im Guten, wenn Glam und Groove und Classic Rock und Michael Jackson einander untergehakt wieder einen super Pop-Song formten.



Und auch »Sex & Food«, geschrieben sowohl als Wiederbelebungsversuch der Rockmusik als auch als Kommentar zu Konsum und Kapitalismus, ist wieder ein Stilhybrid, dem besonders die funkelnde 1960er-Schlagseite gut steht. Allein: Dafür, dass das Orchestra wieder mit Pop um sich wirft, ist erschreckend wenig Hit dabei. Eben vieles, was beim Hören happy macht, aber dann doch nicht bleiben will. Es steht zu befürchten, dass zukünftige Generationen den Bandnamen doch wörtlich nehmen, statt Gründer Ruban Nielson in die Lennon-Liga zu hieven: das Orchester eines unbekannten Sterblichen.