»Challenge Me Foolish« enthält verschollene Aufnahmen aus den Jahren 1998 und 99 von Mike Paradinas alias µ-Ziq. Der Londoner Produzent und Planet-Mu-Labelchef war zu der Zeit mit Björk auf Tour und hatte gerade sein Album »Royal Astronomy« veröffentlicht. Die hier versammelten Tracks wurden von Paradinas bewusst barock, melodisch, skurril und eingängig gehalten, um sich vom damals vorherrschenden IDM-Zeitgeist abzusetzen, den er für neurotisch, rau und zu kompliziert hielt. Als Vorbilder und Inspirationsquellen dienten ihm der besonders in den 1960ern erfolgreiche französische Elektroniker Jean Jacques Perrey und der japanische Filmmusik-Komponist Joe Hisaishi.



»Challenge Me Foolish« basiert oft auf mächtig tanzbaren Drum’n’Bass-Rhythmen, kombiniert mit orchestralen Arrangements und luftigen Synthesizern. Die LP klingt durchgehend optimistisch, gut gelaunt und farbenfroh, schrammt aber manchmal gefährlich nah am Easy Listening vorbei. Spannend wird es, wenn Paradinas Jungle-Beats mit leiernder 1960er-Psychedelic kombiniert, scharfkantigen Break Core unter nahezu klassisch anmutende Synthesizer-Melodien baut oder die klare und ruhige Stimme der japanischen Sängerin Kazumi verhallte Akzente auf dem deepen, dubbigen Titeltrack setzen lässt.