20.03.2018, Köln, Artheater

Es ist so eine Sache mit den Erwartungen. Häufig ist es gut keine zu haben, um sich positiv überraschen zu lassen. Und wenn schon der Support – die in den Staaten als Klein-Kultband bekannten Loch Lomond – sich zu huldigenden Oden hinreißen lassen und so die Erwartungen in die Höhe treiben, kann das auch schnell nach hinten losgehen.

Typhoons neues, in diesem Jahr veröffentlichtes Album »Offerings« ist ein würdiger Nachfolger des poppig-orchestralen Zweitwerks »White Lighter« und leistet somit ebenfalls seinen Dienst für die hohen Erwartungen. Umso beruhigender ist es, dass spätestens beim dritten Song, der exaltierten Indie-Rock Single »Rorschach« diese bereits erfüllt werden. Die sieben Bandmitglieder inklusive zwei Drummern auf der Bühne wirken so eingespielt und aufeinander abgestimmt, wie das beim letzten Konzert einer Europatour erwartbar sein sollte. Zieht man jedoch mal Songstrukturen, die unzähligen Tempiwechsel und klangliche Feinheiten, die selbst bei sieben Musikern zum Teil immer noch aus der Dose kommen müssen, in Betracht, wird das umso beeindruckender.

Hier liegt aber die Stärke in der Musik Typhoons, die das Konzert im gut gefüllten Artheater zu etwas Besonderem macht: Der Wechsel zwischen orchestralen, stürmischen Passagen und sentimental-melancholischen Abschnitten sorgt für ständige Abwechslung. Das wird deshalb jedoch nie überfordernd oder anstrengend, weil die Stimme von Sänger Kyle Morton gemeinsam mit der Violinistin und Zweitstimme Jen Hufnagel alles wunderbar vereint. Und so werden nicht nur die ausufernden Songs zwischen Indie-Rock und Chamber-Pop (groß: die Zugabe »Artificial Light«) zusammengehalten, sondern auch die hohen Erwartungen immer noch übererfüllt.