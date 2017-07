unnachgiebiges, schweres Trap-Brett. Das andere schaumig geschlagener Soul-Hop, der klingt, als wäre die Hochzeit der Blacknuss Allstars erst gestern gewesen. Hört man das Album von hinten bis vorne, bahnt man sich den Weg durch eine vielfältige musikalische Kreativlandschaft. Da wächst klassischer, trockener Rap wie Steppengras neben saftigsten R’n’B-Oasen, die stellenweise sogar zu süße Früchte abgeben. Da tritt einerseits der Bass die Membran aus dem Speaker und andererseits schwebt man mit Estelle dream-pop-artig Richtung »Garden Shed«.Die nervöse Arbeitssucht, die den 26-jährigen Tyler (der auch in zwei TV-Shows auftritt und ein Festival in L. A. veranstaltet) treibt, merkt man seinem souveränen Hiphop-Entwurf nicht an. Faszinierend bleibt die Tiefe und das Volumen seiner Stimme, die an leider vergessene Meister des sonoren Flows wie Kev Roc von Darc Mind oder Westcoast-Rapper Hittman erinnert, der »2001« von Dr. Dre als Feature-Gast am meisten prägte.