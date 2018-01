Ehre, wem Ehre gebührt: Ty Segalls gefühlt 67. Album (tatsächlich ist es das ungefähr zwölfte, je nach Zählweise) wurde erstmals von US-Talker Conan O’Brien angekündigt. Das ist bei so einem Tausendsassa nur konsequent: Gerade mal 30 Jahre alt und schon ein Backkatalog wie ein Best Ager, Multiinstrumentalist, Labelbetreiber, wahrscheinlich auch fantastischer Liebhaber, Tier- und Menschenrechtler und Dessert-Zubereiter. Seit dem vergangenen Jahr zieht Segall mit der Freedom Band um die Häuser, dahinter verbergen sich die gleichen Musiker wie schon in den Jahren zuvor. Und so bietet denn auch das von vier verschiedenen Produzenten (darunter Steve Albini und Segall selbst) aufgenommene »Freedom’s Goblin« erneut ein, Achtung: Füllhorn seines Schaffens. Ein bisschen von allem, und davon bitte recht viel.Der Opener »Fanny Dog« ist breitbeiniger Rock mit breitlippigen Bläsern, »Every 1’s A Winner« ein Hot-Chocolate-Cover, das den Disco-Funk des Originals in treibendem Garage-Sound neu verortet, »When Mommy Kills You« ist Pink Floyd auf Speed statt auf Acid. »I think I just wanted to make the freest record I could, in the sense of there’s no rules for what’s going on«, sagt der Chef selbst. Diese Freiheit kann auch mal etwas beliebig wirken, man fühlt sich ab und an gleichermaßen fasziniert wie desorientiert von dieser Bandbreite, die man sonst nur von Coverbands mit Namen wie First Take oder Fun kennt. Aber fuck it, Segall ließe man letztlich alles durchgehen.