Kritikern wird nachgesagt, sie hörten sich Alben oft gar nicht mal ganz an, bevor sie ihre halbgare Meinung kundtun. Stimmt nicht, denn auch Kritiker haben eine Arbeitsethik, und die besagt, dem künstlerischen Werk gerecht werden zu wollen. Doch mitunter kommt eines daher, das die Versuchung zum Ausschalten sehr groß macht, oder besser, die Ohrenschmerzen. Two Door Cinema Club waren noch nie die tiefgründigste Band der Welt, weder musikalisch noch lyrisch. »Something Good Can Work« hieß ihr erster Hit vor fünf Jahren, und er gab das Motto vor: Irgendwie wird’s schon gut genug sein. Und live funktioniert das ganz gut, ebenso im Formatradio - zumindest wenn man nur mit halbem Ohr hinhört. Aber diese schlechte 1980er-Mainstream-Persiflage, in die TDCC mittlerweile mutiert sind, lässt sich auf Albumlänge wirklich nicht ertragen. Klischeehafteste Chorus-Refrain-Bridgewechsel, eine immer wieder schiefe Tonlage von Leadsänger Alex Trimble und Texte, die jeden Intellekt beleidigen. Noch nicht mal vernünftig abgemischt ist das Ganze, sondern zeigt immer wieder starke Verzerrungen, Übersteuerungen und Clipping, zumindest in der Vorabversion. Möglicherweise ist der letzte Song auf dem Album ganz toll. Akutes metaphorisches Ohrenbluten hat das Durchhören hier leider unmöglich gemacht.