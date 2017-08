Man nehme alle Hippie-Stichworte, die einem einfallen, füge etwas Hall, unwiderstehlich einnehmende Gitarrenmelodien, sanfte Rhythmen und eine Prise Psychedelic hinzu, und man ist zwar nicht im Jahr 1967, sondern auf dem dritten Album der amerikanischen Band Turnover gelandet. Der Name »Good Nature« und das dazu passende Cover geben die Stimmung bereits vor. Und wenn dann »Super Natural« mit seinen Gitarren betört und das in »Sunshine Type«, »Butterfly Dream« (man beachte die Attitüde ausstrahlenden Songtitel) bis hin zu »Nightlife Girl« und »Breeze« so weitergeht, wird man am Ende dieses runden und stimmigen Albums richtig glücklich in die Natur entlassen.Apropos: Das Album nimmt sich laut Frontmann Austin Getz zur Aufgabe, Glück nicht nur zu verbreiten, sondern auch zu lernen, wie man happy wird, ist und bleibt. Dafür haben sich die vier Musiker viel Zeit gelassen, sich von verschiedensten Stilen inspirieren lassen und ihre Emo-Einflüsse gänzlich gegen Dream-Pop eingetauscht. Im achten Jahr des Bestehens würde sich das nicht jede einigermaßen etablierte Band erlauben. Turnover haben es gewagt und die selbst gestellte Aufgabe mit Bravour gemeistert. Ich bin happy!