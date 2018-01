Als erprobte Puppenspielerin versteht es Garbus natürlich, trügerische Illusionen zu kreieren. Titel wie »Honesty« oder »Who Are You« geben Aufschluss darüber, dass sie den Kuratierungsmomenten der westlichen Gesellschaft eine unverblümte Unmittelbarkeit entgegensetzt. Und selbst wenn ihre Augen an diesem Vormittag müde sind, leuchtet in ihnen doch das Licht ihres inneren Aufbegehrens gegen allgemeine Missstände: ungerechte Geschlechter- und Gesellschaftsungleichheiten, aber auch unser Katastrophen verursachender Umgang mit der Natur. Der Song »ABC 123« beteuert nicht umsonst, dass wir bereits »in the middle of the sixth extinction« sitzen – was buchstäblich gemeint ist. Garbus redet sich schnell in Rage, eigentlich doziert sie: »Nehmen wir Bertolt Brecht und sein Credo, die Dinge bloß so darzustellen, wie sie nun mal sind«, sagt die Theaterenthusiastin aus Oakland mit hektischer Emphase.

Mit Braeburn-Apfel im Mund schlendert Merrill Garbus klammheimlich in die Lobby des Düsseldorfer Arcora Hotels und versteckt sich hinter ihren struppigen Locken. Ein Anblick, der an das Artwork des neuen Albums »I Can Feel You Creep Into My Private Life« erinnert.

Sogleich fallen ihr entscheidende Parallelen zum Entstehungsprozess des neuen Albums ein: »Unsere stilistischen Mittel speisen sich auch bloß aus Fakten. Alles, was es zu verstehen gibt, ist auf den ersten Blick erkennbar. Für mich war es wichtig, dass sich das Album nicht darum müht, Leute zu manipulieren. Wenn ich singe ›I use my white woman’s voice to tell stories of travels with African men‹, dann ist das so banal wie fassbar«, sagt Garbus in einem Ton, dessen Eindringlichkeit nachwirkt. Kurzer Stille folgt ein tiefes Ein-, dann ein sanftes, wenngleich zögerliches Ausatmen, das in diesem Moment einem Gedankenstrich gleichkommt. – »Ich denke, dass uns vor allem das Böse interessiert.«

Vermutlich fallen die Gedankenspiele auf »I Can Feel You Creep Into My Private Life« auch deshalb so morbide aus, weil sie dem Krankheitsbild unserer Gesellschaft mindestens einen beunruhigenden Mangel an Einfühlungsvermögen und Empathie attestieren. Das Soundspektrum von »Colonizer« passt hier ins Bild: Dissoziative Störgeräusche und leidgeplagte Chants beschwören jeglichem Harmonieverlangen zum Trotz eine Brecht’sche Aufrichtigkeit, bei der nichts zwischen den Zeilen steht, unmittelbare Nachvollziehbarkeit dafür aber im Vordergrund. Gerade das ambivalente Verhältnis zwischen galoppierenden MPC-Samples, dystopischen Field Recordings und glitzernden Synths provoziert im Gegensatz zur lyrischen Beklommenheit einen Anstoß zur Selbstreflexion.



Zugunsten seiner illusorischen Wirkungsweise verzichtet das Album ganz bewusst auf affektierte Mehrdeutigkeit. Vielmehr skizziert die nunmehr vierte Platte der tUnE-yArDs einen amerikanischen Anti-Traum, der es schafft, die hier entstehenden Disharmonien in Einklang zu bringen.

Dass dieses Ungleichgewicht vor allem im apokalyptisch voranschreitenden Schlusstrack »Free« verhandelt wird, legt die Frage nahe, was es denn überhaupt bedeutet, heutzutage frei zu sein: »Notwendigerweise muss das, was wir tun, auch einen Hang zur Kontroverse haben. Ich als weiße Frau, die obendrein auch noch eine heterosexuelle Beziehung führt, bin in einem so unglaublichen Maße privilegiert, dass es unglaubwürdig erscheint, wenn ich behaupte, ich sei nicht ›frei‹. An diesem Punkt kommt es aber auch immer darauf an, wie man Freiheit für sich selbst begreifen möchte. Letztlich spüre ich auch, was es kostet, über diese und jene Privilegien zu verfügen, vor allem in einem Land, das einen solchen Präsidenten gewählt hat. Unsere Freiheit speist sich am Schmerz so vieler anderer Menschen.«



Dass Nate Brenner so maßgeblich wie nie zum Sound der tUnE-yArDs beigetragen habe, stellt Garbus gegen Ende des Interviews noch mal heraus – gerade weil das Projekt meist nur mit ihr assoziiert wird.

Und doch ist »I Can Feel You Creep Into My Private Life« auch ein Album für den Dancefloor geworden: Die frühere Lo-Fi-Attitüde ist pulsbeschleunigenden Uptempo-Tracks mit analogen Tech-Modulen gewichen. Im Gegenzug enthalten Tracks wie »Look At Your Hands« Hi-NRG-Momente, die die nostalgische 80er-Retromanie als das wohl probateste Stilmittel der kontemporären Electro-Pop-Szene ausweisen.