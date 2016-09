Die ganze Welt schaut auf England als Epizentrum des Electro-Pop, dabei lohnt sich gerade auch ein Blick in die Schweiz: Mit Künstlern wie Laskaar oder Jeans For Jesus etabliert sich dort zurzeit ein kleines, aber feines Netzwerk der elektronischen Musik. Diesen voran steht das Duo True mit seiner Mischung aus elektronischem R’n’B, der seine europäischen Wurzeln nicht verleugnet und sich der Soundpalette der 1980er und 1990er bedient. Dort, wo andere Künstler, die musikalisch einen ähnlichen Ansatz wählen, zu dick auftragen und als Resultat zu gewollt und prätentiös klingen, gelingt es Daniela Sarda und Rico Baumann mit ihrem Debütalbum »Wrapped In Air«, einen ungekünstelten, ehrlichen und dennoch völlig hippen Sound zu finden.Verspielte Tracks wie »Justify« oder »The Difference« erinnern an New Look, schwermütigere Songs wie »Things Like Eternity« oder »Kiss Me« wiederum an eine nicht allzu düstere Banks. »Holiday Tickets« und »Hold It Back« sind mit ihren einprägsamen Melodien und Texten die Hits der Platte. »Wrapped In Air« haftet etwas Hippes und zugleich Zeitloses, etwas nach außen hin Synthetisches und im Kern tief Emotionales an und bleibt dabei vor allem eins: ziemlich true.