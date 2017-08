Fragen zu ihrem Cover von Lykke Lis »I Follow Rivers«, das mittlerweile zum Radiohit geworden ist, beantworten Triggerfinger immer noch gern: »Wenn du live eine Akustikversion spielst und die Leute den Sound mögen – mehr Rock’n’Roll kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen«, findet Schlagzeuger Mario Goossens. Zusammen mit Frontmann Ruben Block und Bassist Paul Van Bruystegem bewegt er sich auf der Grenze zwischen Bluesrock und Indie-Pop. Textlich schwimmt die Band hinaus aufs offene Meer und thematisiert verborgene Sehnsüchte und Fantasien: »Unsere Zuhörer finden in unseren Songs, wonach sie suchen. Persönliche Monster, deine Kinder, der Partner, all das bietet Inspirationen für uns.« Ihre extravaganten Anzüge muten dekadent an, erst beim Zuhören entdeckt man Triggerfingersmusikalisch-lyrischen Tiefgang. Erwartungen zu erfüllen ist einfach nicht ihr Ding, das Studio sehen sie als Spielplatz, um Neues auszuprobieren. Dennoch: »Wenn wir drei zusammen spielen, hört man eben uns: Triggerfinger.«Ihre Inspirationen hüllen sie in zerrende Gitarrenriffs und schwere Drums, dazu kontrastieren energische Entladungen mit kontemplativen Balladen. »Was wir machen, ist intensiv, es entspringt schließlich unserem Innersten. Das muss keineswegs laut sein«, meint Mario und beschreibt die Kreatur auf dem neuen Albumcover als ein Monster mit mehreren Gesichtern, wie es wohl jedem bereits begegnet ist. Das Leben hat mehrere Seiten, und so klingt auch der Sound von Triggerfinger, er reißt uns aus der Komfortzone und packt uns an der Kehle. So düster, als wäre er einem Horror-Thriller entsprungen, um dann wieder tröstend sanft zu werden: »Gerade die ausdrucksstarke Gitarre kann eine sehr melodische Symbiose mit dem Gesang ergeben. Die Intensität unserer Musik ist wichtiger als alles andere.«