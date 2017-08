Beim gemeinen Volk auf einen Song reduziert zu werden ist für jede Band müßig genug. Noch schlimmer muss es sein, spiegelt dieser Song deren sonstiges Oeuvre so wenig wider wie anno 2012 Triggerfingers Akustik-Cover von Lykke Lis »I Follow Rivers« ihren Status als groovigste Bluesrock-Band Belgiens. Diesem kurzen Funken Popularität hinterherzujagen, haben die Antwerpener aber gar nicht nötig.Stattdessen schieben sie mit »Colossus« ein Album hinterher, das ähnlich düster-lasziv klingt, wie die wilde Orgie in dem Video zur ersten Single »Flesh Tight« aussieht: Neben einem Ruben Block am Gesang, der sich wie ein flämischer Mark Lanegan die Stimmbänder gleichermaßen mit Whisky und Rotwein zu schmirgeln scheint, wird ganz promiskuitiv mit verschiedensten Einflüssen von Funk bis Western geflirtet und sogar den Queens Of The Stone Age die Kuhglocke gemopst.Selbst der einzige Akustik-Song »Afterglow« ist eigentlich viel zu sexy, um es in die Playlists der großen Radiosender zu schaffen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht schlimm, wenn solch ein starkes Aphrodisiakum wie »Colossus« nicht in jedermanns Hände gelangt.