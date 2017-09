Ach was, die gibt es noch? Nicht wenige wird es überraschen, dass die Killerpilze immer noch existieren, dabei haben sie kontinuierlich Alben veröffentlicht, zuletzt »High« 2016. Viel hat sich nicht verändert, sie sind älter geworden, haben ein Bandmitglied verloren und ihren infantilen Namen leider behalten. Nach dem großen Absturz wollen sie nun den Aufstieg zur größten Rockband Deutschlands starten und resümieren ihre junge Karriere in der Dokumentation »Immer Noch Jung – 15 Jahre Killerpilze«. Gefühlt waren die Jungs höchstens ein paar Jährchen auf der Bildfläche, haben dennoch einiges zu erzählen.Der Trailer zum Film zeigt private Videoaufnahmen ihrer Anfänge von 2002, das Tourleben im Rampenlicht, die Herausforderungen einer Blitzkarriere und ihren Neubeginn. Pressestimmen loben die Authentizität des Films und den Publikumspreis des 35. Filmfests München hat er sich auch schon gesichert. Fabian Halbig, Schlagzeuger der Band, war sogar bei der Regie und der Produktion beteiligt, gemeinsam mit David Schlichter, der Kamera und Schnitt sowie Regie übernahm und Florian Kamhuber (Nordpolaris), dem Produzenten. Der Kinostart am 5. Oktober wird von einer ausschweifenden Kinotour begleitet, für die ihr hier Tickets bekommen könnt



Und nun der Trailer: