Dass der provokative Name Trailer Trash Tracys bewusst in die Irre führt, deckte schon das Debüt »Ester« aus dem Jahr 2012 auf. Mit schleichenden Schritten servieren Sängerin Suzanne Aztoria und Soundtüftler Jimmy Lee nun erneut eine schwirrend-unverbindliche Sammlung nur bedingt tanzbarer Strandbar-Popstücke. Die Cocteau Twins oder Laidback fallen einem als grobe Stilverwandtschaft ein, wobei TTT sich deutlich öfter am Rand zur Belanglosigkeit bewegen. Tiefenstaffelung sollen Schlagwörter zu den eingeflossenen Elementen aus philippinischer Karnevalsmusik und japanischem Tropical-Pop der 1980er bewirken, musikalisch erklingen dann aber doch eher harmlosere Sounds aus einer relativ unhippen Sample-Library.Ein Feuerwerk will das Duo wohl ohnehin nicht entzünden, es hält sich lieber heimlichtuerisch bis bedeutungsschwanger im Hintergrund und lässt noch ein paar Schlagworte wie die Solfège-Tonlehre oder die Sufi-Poesie fallen. Wer will, kann Google dazu ausfragen. Musikalisch hilft nämlich alles Gerede nicht, »Althaea« bleibt ein ziemlich gefühlskaltes Stück esoterischer Pop-Schönfärberei, bei dem die schmierenden Synthie-Bass-Klänge noch als prägnantestes Erlebnis im überzuckerten Ohr kleben bleiben.