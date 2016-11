Mit »Württemberg Calm« haben Town Of Saints einen Song geschrieben, der opulent, ausladend und auch ein bisschen kitschig und pathetisch ist. Gut kitschig, natürlich. Wieso sie sich heute Abend dazu entscheiden, daraus ausgerechnet einen Country-Song zu machen, ist nicht so recht klar. Aber Country scheint der neue Weg der Band aus den Niederlanden zu sein und es scheint sich anzubahnen, dass die Band wieder weg geht vom satten Indie mit Folk-Einschlag ihres aktuellen Albums »No Place Like This«. Aber das ist auch schon das einzige, was es an diesem schönen Konzertabend zu bemängeln gibt, denn Town Of Saints feiern ein warmherziges und lautes Fest im Artheater.

Das liegt teils auch daran, dass Town-Of-Saints-Kumpel Honig die Show mit einem kurzen Set eröffnet. In alter Melodica-Festival- oder Tour-Of-Tours-Tradition hüpft erst Heta mit ihrer Geige zu ihm auf die Bühne, später Harmen, dann die ganze Town Of Saints-Truppe. Gemeinsam spielen sie »Golden Circle« und erwärmen das Herz des Publikums. Das muss heute öfter mal selber ran. Sowohl Honig bittet um Chor-Unterstützung bei »For Those Lost At Sea« als auch später Town Of Saints. Die sogar mehrstimmig. Harmen bittet erst die Herren, dann die eine Hälfte der Damen, dann die andere in verschiedenen Tonlagen zu singen. Man muss sich darauf einlassen, ja, aber wenn man’s tut, bekommt man wieder und wieder Gänsehaut und ein warmes Herz als Belohnung. Und es ist egal, ob man den Ton halten kann oder nicht und ob man sonst so eine Mitsing-Animation mag oder nicht. Town Of Saints und Honig bekommen fast jeden hier rum.