Man neigt dazu, Mackenzie Scotts wummernde Klangstürme als Spiegel ihrer Seele zu deuten. Die aufmüpfige Südstaatlerin, aufgewachsen als Adoptivtochter eines strenggläubigen Baptisten, macht Musik mit dem Regler am Herzen: Mit manischem Wahnsinn schmettert Torres in Sopran- und Alt-Stimmlagen ihren unterdrückten Zorn ins kathartische Fegefeuer. Musikalisch ist »Three Futures« vor allem ein organisches Album, das über weite Strecken ein sinistres und mysteriöses Eigenleben entwickelt – berechtigterweise heißt der achtminütige Schluss-Baustein »To Be Given A Body«.Außergewöhnlich ist, dass die zehn Tracks zu keiner Sekunde einen Spannungsaufbau vermeiden: Bedrohliche Bass-Drums, dröhnende Effekte, repetitive Percussions und nervöse Synthwave-Miniaturen mit kosmischen Anleihen aus Sci-Fi-Rock erzeugen insbesondere in »Greener Stretch« und »Helen In The Woods« ein derart fluoreszierendes Sounddesign, als bewerbe sich Torres mit ihrer nunmehr dritten LP für den nächsten »Stranger Things« -Soundtrack.Ihre E-Gitarre bleibt weiterhin psychedelisch, wenn nicht gar psychotisch – ihr taugt diese erregende Wucht offenbar als autotherapeutisches Heilmittel. So erzürnt sie auch sein mag, bleibt ihr dennoch eine beseelte Zartheit. Auf eine schlechthin bezaubernde Art ist Mackenzie Scott alltagspoetisch, wie dies zurzeit nur noch einer Courtney Barnett gelingt. Man stelle sich nur vor, die beiden kollaborierten mal miteinander – angesichts von »Three Futures« sollte für diese eine Zukunftsvision doch Platz sein.